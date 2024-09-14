Позднышев Петр Иванович
Место рожденияРязанская область, село Песочня
Дата рождения?.12.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
работал в леспромхозе, его отец Иван был председательлеспромхоза, на него был донос, сослали в магадан
Рождение ребёнка
20.02.1930
Дочь: Брежнева (Позднышева) Брежнева Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Позднышева Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно