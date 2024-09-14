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Позднышев Петр Иванович

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Место рождения

Рязанская область, село Песочня

Дата рождения

?.12.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
работал в леспромхозе, его отец Иван был председательлеспромхоза, на него был донос, сослали в магадан
Рождение ребёнка
20.02.1930

Дочь: Брежнева (Позднышева) Брежнева Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Позднышева Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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