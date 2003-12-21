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Брежнев Алексей Федорович

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Место рождения

Оренбуржская область, деревня Кузминовка

Дата рождения

04.05.1927

Дата смерти

21.12.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1927

Отец: Брежнев Федор Павлович

Мать: Брежнева (Болучевских) Татьяна Максимовна

ДЕРЕВНЯ КУЗЬМИНОВКА ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ И ЛЮДИ, ЖИВШИЕ В НЕЙ | 27.03.2015В этой статье описывается территориальная принадлежность Кузьминовки в разное время, ее современное состоян... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
механик
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихомирова (Брежнева) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Брежнева (Позднышева) Брежнева Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
10.10.1953

Сын: Брежнев Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Брежнева (Позднышева) Брежнева Екатерина Петровна

Смерть
21.12.2003
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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