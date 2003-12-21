Брежнев Алексей Федорович
Место рожденияОренбуржская область, деревня Кузминовка
Дата рождения04.05.1927
Дата смерти21.12.2003
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1927
ДЕРЕВНЯ КУЗЬМИНОВКА ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ И ЛЮДИ, ЖИВШИЕ В НЕЙ | 27.03.2015В этой статье описывается территориальная принадлежность Кузьминовки в разное время, ее современное состоян... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
механик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихомирова (Брежнева) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Брежнева (Позднышева) Брежнева Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
10.10.1953
Сын: Брежнев Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Брежнева (Позднышева) Брежнева Екатерина Петровна
Смерть
21.12.2003
Причина смерти: Естественная смерть/старость