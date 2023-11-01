Федосия Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Завалишин однодв. д. Становой Курской округи Лукьян
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Сын: Пыжев Петр Иванович
Отец ребёнка: Пыжев Иван Фолимонович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Пыжева) Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Пыжев Иван Фолимонович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Пыжева) Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Пыжев Иван Фолимонович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Пыжев Аким Иванович
Отец ребёнка: Пыжев Иван Фолимонович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Пыжева) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Пыжев Иван Фолимонович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Пыжева) Прасковия Ивановна
Отец ребёнка: Пыжев Иван Фолимонович