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Федосия Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Завалишин однодв. д. Становой Курской округи Лукьян

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Иван Фолимонович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Пыжев Петр Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Фолимонович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Пыжева) Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Пыжев Иван Фолимонович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Пыжева) Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Пыжев Иван Фолимонович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Пыжев Аким Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Фолимонович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Пыжева) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Пыжев Иван Фолимонович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Пыжева) Прасковия Ивановна

Отец ребёнка: Пыжев Иван Фолимонович

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