Пыжев Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Пыжев Иван Фолимонович

Мать: Федосия Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Ермол Иванович

Мать ребёнка: Агрипина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Павловна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Пыжева) Праскевия Петровна

Мать ребёнка: Агрипина Павловна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Пыжева) Варвара Петровна

Мать ребёнка: Агрипина Павловна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Пыжев Иван Петрович

Мать ребёнка: Агрипина Павловна

Смерть
1800
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Пыжева) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Агрипина Павловна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Пыжева) Евдотья Петровна

Мать ребёнка: Агрипина Павловна

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