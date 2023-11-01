Пыжев Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Пыжев Иван Фолимонович
Мать: Федосия Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пыжев Ермол Иванович
Мать ребёнка: Агрипина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Павловна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Пыжева) Праскевия Петровна
Мать ребёнка: Агрипина Павловна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Пыжева) Варвара Петровна
Мать ребёнка: Агрипина Павловна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Пыжев Иван Петрович
Мать ребёнка: Агрипина Павловна
Смерть
1800
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Пыжева) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Агрипина Павловна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Пыжева) Евдотья Петровна
Мать ребёнка: Агрипина Павловна