Пыжев Иван Фолимонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти1799
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Пыжев Фолимон Михайлович
Мать: Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосия Лукьяновна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Пыжев Петр Иванович
Мать ребёнка: Федосия Лукьяновна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Пыжева) Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Федосия Лукьяновна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Пыжева) Катерина Ивановна
Мать ребёнка: Федосия Лукьяновна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Пыжев Аким Иванович
Мать ребёнка: Федосия Лукьяновна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Пыжева) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Федосия Лукьяновна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Пыжева) Прасковия Ивановна
Мать ребёнка: Федосия Лукьяновна
Смерть
1799