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Пыжев Иван Фолимонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Пыжев Фолимон Михайлович

Мать: Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосия Лукьяновна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Пыжев Петр Иванович

Мать ребёнка: Федосия Лукьяновна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Пыжева) Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Федосия Лукьяновна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Пыжева) Катерина Ивановна

Мать ребёнка: Федосия Лукьяновна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Пыжев Аким Иванович

Мать ребёнка: Федосия Лукьяновна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Пыжева) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Федосия Лукьяновна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Пыжева) Прасковия Ивановна

Мать ребёнка: Федосия Лукьяновна

Смерть
1799

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