(Пыжева) Катерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пыжева) Катерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Пол

Женский

Отец

1746 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Пыжев Иван Фолимонович

Мать: Федосия Лукьяновна

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