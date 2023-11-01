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(Пыжева) Катерина Ивановна
(Пыжева) Катерина Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1781
Пол
Женский
Отец
Пыжев Иван Фолимонович
1746 г.р.
Мать
Федосия Лукьяновна
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Пыжев Иван Фолимонович
Мать:
Федосия Лукьяновна
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