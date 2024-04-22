Ураков Пантелеймон Петров
Место рождения
Дата рождения23.07.1854
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
23.07.1854
Отец: Ураков Пётр Степанов
Мать: Уракова Марфа Дмитриева
Бракосочетание
30.01.1876
Жена: Уракова Ульяна Архипова
Запись в МК 1876 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-252, лист 112об-113, №5) Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Русского Лебляка крестьянин Пантелеймон Петров Ураков... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Васенина Матрона Пантелеймонова
Мать ребёнка: Уракова Ульяна Архипова
Поручитель
16.02.1883
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Русского Лебляка уволенный в запас рядовой солдат Семён Петров Ураков, православного вероисповедания, втор... Показать все
Поручитель
25.01.1888
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Русского Лебляка крестьянин Афанасий Гаврилов Ураков, православного вероисповедания, первым браком, 22 ле... Показать все
Рождение ребёнка
28.07.1890
Дочь: Анна Пантелеймонова
Мать ребёнка: Уракова Ульяна Архипова
Запись в МК 1890 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-255, лист 126об-127, №49).
Поручитель
27.01.1891
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда, Ирмучашской волости, починка Русского Лебляка крестьянин Николай Димитриев Васенин, православного вероисповедания, первым браком, в в... Показать все
Поручитель
19.01.1896
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: починка Русского Лебляка крестьянин Иван Афанасьев Глазырин, православный, первым браком, 18 лет. Невеста: деревни Чебер-Юла Юледурского прихода дочь к... Показать все
Поручитель
21.01.1896
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: родившийся и до сего времени всегда проживающий в нашем приходе Вознесенской церкви Казанской губернии, Тетюшского уезда, Чепчуговской волости и села Ч... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Александра Пантелеймонова
Мать ребёнка: Уракова Ульяна Архипова
Упомянута в возрасте 8 лет в записи МК 1905 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 194об-195, №7)
Поручитель
30.01.1900
Порчитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости деревни Русского Лебляка крестьянин Иона Васильев Ураков, православный, первым браком, 24 года. Невеста: Сернурской волости починка ... Показать все
Бракосочетание
14.10.1901
Жена: Уракова Анна Алексеева
Запись в МК 1901 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-383, лист 385об-386, №37) Жених: Ирмучашской волости деревни Русского Лебляка крестьянин Пантелеймон Петров Ураков, православный, ... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1904
Сын: Ураков Василий Пантелеймонов
Мать ребёнка: Уракова Анна Алексеева
Запись в МК 1903 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 85об-86, №26)
Рождение ребёнка
19.10.1905
Сын: Ураков Константин Пантелеймонов
Мать ребёнка: Уракова Анна Алексеева
Запись в МК 1905 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-108, лист 168об-168. №76)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Пантелеймонова
Смерть
До 1917
Отсутствует в с/х переписи 1917 года починка Русский Лебляк (ЦГАКО 574-18-280, лист 21, хозяйство №20)