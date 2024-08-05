Ураков Василий Пантелеймонов
Место рождения
Дата рождения01.04.1904 ст.
Дата смерти19.08.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.04.1904 ст.
Отец: Ураков Пантелеймон Петров
Мать: Уракова Анна Алексеева
Запись в МК 1903 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 85об-86, №26)
Крещение
03.04.1904 ст.
Восприемник - Вознесенской церкви села Куракино псаломщик Владимир Васильев Загуляев. Запись в МК 1903 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 85об-86, №26)
Смерть
19.08.1904 ст.
В возрасте 5 месяцев от поноса. Запись в МК 1904 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 129об-130, №55)
Похороны
21.08.1904 ст.
Погребён на кладбище. Запись в МК 1904 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 129об-130, №55)