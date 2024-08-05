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Ураков Василий Пантелеймонов

Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

01.04.1904 ст.

Дата смерти

19.08.1904 ст.

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1904 ст.

Отец: Ураков Пантелеймон Петров

Мать: Уракова Анна Алексеева

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1903 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 85об-86, №26)
Крещение
03.04.1904 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник - Вознесенской церкви села Куракино псаломщик Владимир Васильев Загуляев. Запись в МК 1903 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 85об-86, №26)
Смерть
19.08.1904 ст.
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
В возрасте 5 месяцев от поноса. Запись в МК 1904 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 129об-130, №55)
Похороны
21.08.1904 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребён на кладбище. Запись в МК 1904 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 129об-130, №55)

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