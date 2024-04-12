Васенина (Уракова) Матрона Пантелеймонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Ураков Пантелеймон Петров
Мать: Уракова Ульяна Архипова
Восприемник
29.07.1890
Восприемница на крещении новорожденной сестры Анны Пантелеймоновой Ураковой. Запись в МК 1890 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-255, лист 126об-127, №49).
Бракосочетание
04.11.1901
Муж: Васенин Степан Ионов
Запись в МК 1901 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-383, лист 387об-388, №43) Жених: Ирмучашской волости деревни Русского Лебляка запасной рядовой солдат Стефан Ионов Васенин, 27 лет, прав... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1906
Дочь: Васенина Алевтина Степанова
Отец ребёнка: Васенин Степан Ионов
Запись в МК 1906 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 269об-270, №103).
Рождение ребёнка
До 1917
Отец ребёнка: Васенин Степан Ионов
Рождение ребёнка
31.07.1918
Сын: Васенин Александр Степанов
Отец ребёнка: Васенин Степан Ионов
Запись в МК 1918 года Вознесенской церкви села Куракино (305-4-335а, лист 97об-98, №48)
Смерть
Неизвестно