Васенина (Уракова) Матрона Пантелеймонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васенина (Уракова) Матрона Пантелеймонова

Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Ураков Пантелеймон Петров

Мать: Уракова Ульяна Архипова

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник
29.07.1890
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница на крещении новорожденной сестры Анны Пантелеймоновой Ураковой. Запись в МК 1890 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-255, лист 126об-127, №49).
Бракосочетание
04.11.1901

Муж: Васенин Степан Ионов

Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1901 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-383, лист 387об-388, №43) Жених: Ирмучашской волости деревни Русского Лебляка запасной рядовой солдат Стефан Ионов Васенин, 27 лет, прав... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1906

Дочь: Васенина Алевтина Степанова

Отец ребёнка: Васенин Степан Ионов

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1906 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 269об-270, №103).
Рождение ребёнка
До 1917

Сын: Васенин Михаил Степанов

Отец ребёнка: Васенин Степан Ионов

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
31.07.1918

Сын: Васенин Александр Степанов

Отец ребёнка: Васенин Степан Ионов

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1918 года Вознесенской церкви села Куракино (305-4-335а, лист 97об-98, №48)
Смерть
Неизвестно
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