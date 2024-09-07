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(Уракова) Агриппина Пантелеймонова

Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

18.06.1879 ст.

Дата смерти

06.07.1879 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1879 ст.

Отец: Ураков Пантелеймон Петров

Мать: Уракова (Костромина) Ульяна Архипова

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
МК 1879 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 148об-149, №40)
Крещение
22.06.1879 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемники: Кичминской волости деревни Мардановой крестьянин Иван Васильев Чернов и починка Лебляка крестьянина Гавриила Петрова Уракова дочь девица Наталия. МК 1879 года Вознесенской церкви села ... Показать все
Смерть
06.07.1879 ст.
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Починка Русского Лебляка крестьянина Пантелеймона Петрова Уракова дочь Агриппина в возрасте 3 недель - от слабого рождения. МК 1879 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 186об... Показать все
Похороны
08.07.1879 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погреьена на отведенном приходском кладбище. МК 1879 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 186об-187, №22)

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