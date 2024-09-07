(Уракова) Агриппина Пантелеймонова
Место рождения
Дата рождения18.06.1879 ст.
Дата смерти06.07.1879 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1879 ст.
МК 1879 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 148об-149, №40)
Крещение
22.06.1879 ст.
Восприемники: Кичминской волости деревни Мардановой крестьянин Иван Васильев Чернов и починка Лебляка крестьянина Гавриила Петрова Уракова дочь девица Наталия. МК 1879 года Вознесенской церкви села ... Показать все
Смерть
06.07.1879 ст.
Починка Русского Лебляка крестьянина Пантелеймона Петрова Уракова дочь Агриппина в возрасте 3 недель - от слабого рождения. МК 1879 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 186об... Показать все
Похороны
08.07.1879 ст.
Погреьена на отведенном приходском кладбище. МК 1879 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 186об-187, №22)