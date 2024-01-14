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Орехов Аристарх

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

19.09.1901

Пол

Мужской

Отец

Около 1806 г.р.

Мать

Около 1808 г.р.

Дети

Около 1855 г.р.
Около 1860 г.р.
Около 1862 г.р.
Около 1865 г.р.
Около 1873 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Степан

Мать: Олимпиада

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Орехов Павел

Мать ребёнка: Орехова Александра

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Орехов Степан

Мать ребёнка: Орехова Александра

Никифорово, Угличский район, Ярославская область
деревня Никифорово, Мышкинский уезд, Ярославская губерния. Приход: Никольская церковь в селе Потапово.
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Феодосья

Мать ребёнка: Орехова Александра

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Орехов Капитон

Мать ребёнка: Орехова Александра

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Орехов Александр

Мать ребёнка: Орехова Александра

Смерть
19.09.1901
Никифорово, Угличский район, Ярославская область
Похороны
Неизвестно
Потапово
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