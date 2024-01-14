Орехов Аристарх
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти19.09.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Орехов Павел
Мать ребёнка: Орехова Александра
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Орехов Степан
Мать ребёнка: Орехова Александра
Никифорово, Угличский район, Ярославская область
деревня Никифорово, Мышкинский уезд, Ярославская губерния. Приход: Никольская церковь в селе Потапово.
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Феодосья
Мать ребёнка: Орехова Александра
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Орехов Капитон
Мать ребёнка: Орехова Александра
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Орехов Александр
Мать ребёнка: Орехова Александра
Смерть
19.09.1901
Никифорово, Угличский район, Ярославская область
Похороны
Неизвестно
Потапово