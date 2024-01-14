Орехова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиПосле 1896
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Евгений
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Орехов Павел
Отец ребёнка: Орехов Аристарх
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Орехов Степан
Отец ребёнка: Орехов Аристарх
Никифорово, Угличский район, Ярославская область
деревня Никифорово, Мышкинский уезд, Ярославская губерния. Приход: Никольская церковь в селе Потапово.
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Феодосья
Отец ребёнка: Орехов Аристарх
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Орехов Капитон
Отец ребёнка: Орехов Аристарх
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Орехов Александр
Отец ребёнка: Орехов Аристарх
Смерть
После 1896