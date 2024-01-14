Орехова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

После 1896

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1855 г.р.
Около 1860 г.р.
Около 1862 г.р.
Около 1865 г.р.
Около 1873 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Евгений

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Орехов Павел

Отец ребёнка: Орехов Аристарх

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Орехов Степан

Отец ребёнка: Орехов Аристарх

Никифорово, Угличский район, Ярославская область
деревня Никифорово, Мышкинский уезд, Ярославская губерния. Приход: Никольская церковь в селе Потапово.
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Феодосья

Отец ребёнка: Орехов Аристарх

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Орехов Капитон

Отец ребёнка: Орехов Аристарх

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Орехов Александр

Отец ребёнка: Орехов Аристарх

Смерть
После 1896
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