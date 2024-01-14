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Орехов Степан

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Место рождения

Никифорово, Угличский район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1833 г.р.

Мать

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Орехов Аристарх

Мать: Орехова Александра

Никифорово, Угличский район, Ярославская область
деревня Никифорово, Мышкинский уезд, Ярославская губерния. Приход: Никольская церковь в селе Потапово.
Рождение ребёнка
14.03.1880

Дочь: Кваскова Евдокия

Мать ребёнка: Орехова Ольга

Никифорово, Угличский район, Ярославская область
деревня Никифорово, Мышкинский уезд, Ярославская губерния. Приход: Никольская церковь в селе Потапово.
Смерть
Неизвестно
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