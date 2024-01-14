Орехов Степан
Место рожденияНикифорово, Угличский район, Ярославская область
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Около 1860
Отец: Орехов Аристарх
Мать: Орехова Александра
Никифорово, Угличский район, Ярославская область
деревня Никифорово, Мышкинский уезд, Ярославская губерния. Приход: Никольская церковь в селе Потапово.
Рождение ребёнка
14.03.1880
Дочь: Кваскова Евдокия
Мать ребёнка: Орехова Ольга
Никифорово, Угличский район, Ярославская область
деревня Никифорово, Мышкинский уезд, Ярославская губерния. Приход: Никольская церковь в селе Потапово.
Смерть
Неизвестно