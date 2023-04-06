Селезнев Тимофей Емельянович
Место рождения
Дата рождения21.02.1869
Дата смерти17.12.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1869
Бракосочетание
27.?.1895
Супруг(-а): Феодосия Алексеевна Вержиковская (Селезнева (Вержиковская))
Рождение ребёнка
28.01.1896
Сын: Селезнёв Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Вержиковская Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
04.05.1898
Сын: Селезнев Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Вержиковская Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
07.02.1900
Сын: Селезнев Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: Вержиковская Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
21.04.1902
Дочь: Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Вержиковская Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
14.02.1904
Сын: Селезнёв Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: Вержиковская Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
04.03.1906
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Вержиковская Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
06.10.1909
Дочь: Харитина Тимофеевна
Мать ребёнка: Вержиковская Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
01.07.1918
Сын: Селезнёв Сергей Тимофеевич
Мать ребёнка: Вержиковская Феодосия Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Милиционер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.12.1921