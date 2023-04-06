Селезнев Тимофей Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Тимофей Емельянович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

21.02.1869

Дата смерти

17.12.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1869

Отец: Селезнев Емельян Ильич

Мать: Селезнева Елизавета Андреевна

Бракосочетание
27.?.1895

Жена: Вержиковская Феодосия Алексеевна

Супруг(-а): Феодосия Алексеевна Вержиковская (Селезнева (Вержиковская))
Рождение ребёнка
28.01.1896

Сын: Селезнёв Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Вержиковская Феодосия Алексеевна

Рождение ребёнка
04.05.1898

Сын: Селезнев Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Вержиковская Феодосия Алексеевна

Рождение ребёнка
07.02.1900

Сын: Селезнев Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Вержиковская Феодосия Алексеевна

Рождение ребёнка
21.04.1902

Дочь: Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Вержиковская Феодосия Алексеевна

Рождение ребёнка
14.02.1904

Сын: Селезнёв Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Вержиковская Феодосия Алексеевна

Рождение ребёнка
04.03.1906

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Вержиковская Феодосия Алексеевна

Рождение ребёнка
06.10.1909

Дочь: Харитина Тимофеевна

Мать ребёнка: Вержиковская Феодосия Алексеевна

Рождение ребёнка
01.07.1918

Сын: Селезнёв Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: Вержиковская Феодосия Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Милиционер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.12.1921
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