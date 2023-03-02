Селезнева (Малыхина) Елизавета Андреевна 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Селезнева (Малыхина) Елизавета Андреевна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 1834, Бердянск

умерла 07.05.1897, Бердянск

Отец
Малыхин АндрейДо 1814 г.р.
Супруги
Селезнев Емельян Ильич05.08.1832 г.р.
Дети
Селезнев Василий Емельянович1864 г.р.
Извекова (Селезнева) Вера Емельяновна16.10.1866 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Малыхин Андрей

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
1864

Сын: Селезнев Василий Емельянович

Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич

Бракосочетание
26.?.1865

Муж: Селезнев Емельян Ильич

Супруг(-а): Елизавета Андреевна Селезнева (Малыхина)

Рождение ребёнка
16.10.1866

Дочь: Извекова (Селезнева) Вера Емельяновна

Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич

Рождение ребёнка
21.02.1869

Сын: Селезнев Тимофей Емельянович

Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: (Селезнева) Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Орличенко (Селезнева) Татьяна Емельяновна

Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Галицкая (Селезнева) Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич

Смерть
07.05.1897

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