Селезнева (Малыхина) Елизавета Андреевна
женский, родилась 1834, Бердянск
умерла 07.05.1897, Бердянск
ОтецМалыхин АндрейДо 1814 г.р.
Супруги
Селезнев Емельян Ильич05.08.1832 г.р.
Дети
Селезнев Василий Емельянович1864 г.р.
Извекова (Селезнева) Вера Емельяновна16.10.1866 г.р.Показать еще 4
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Рождение
1834
Отец: Малыхин Андрей
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Сын: Селезнев Василий Емельянович
Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич
Бракосочетание
26.?.1865
Рождение ребёнка
16.10.1866
Дочь: Извекова (Селезнева) Вера Емельяновна
Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич
Рождение ребёнка
21.02.1869
Сын: Селезнев Тимофей Емельянович
Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: (Селезнева) Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Орличенко (Селезнева) Татьяна Емельяновна
Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Галицкая (Селезнева) Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич
Смерть
07.05.1897