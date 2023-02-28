Вержиковская (Селезнева (Вержиковская)) Феодосия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.?.1895
Супруг(-а): Феодосия Алексеевна Вержиковская (Селезнева (Вержиковская))
Рождение ребёнка
28.01.1896
Сын: Селезнёв Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Селезнев Тимофей Емельянович
Рождение ребёнка
04.05.1898
Сын: Селезнев Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Селезнев Тимофей Емельянович
Рождение ребёнка
07.02.1900
Сын: Селезнев Федор Тимофеевич
Отец ребёнка: Селезнев Тимофей Емельянович
Рождение ребёнка
21.04.1902
Дочь: Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Селезнев Тимофей Емельянович
Рождение ребёнка
14.02.1904
Сын: Селезнёв Федор Тимофеевич
Отец ребёнка: Селезнев Тимофей Емельянович
Рождение ребёнка
04.03.1906
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Селезнев Тимофей Емельянович
Рождение ребёнка
06.10.1909
Дочь: Харитина Тимофеевна
Отец ребёнка: Селезнев Тимофей Емельянович
Рождение ребёнка
01.07.1918
Сын: Селезнёв Сергей Тимофеевич
Отец ребёнка: Селезнев Тимофей Емельянович
Место жительства
Неизвестно