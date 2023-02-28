Вержиковская (Селезнева (Вержиковская)) Феодосия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вержиковская (Селезнева (Вержиковская)) Феодосия Алексеевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.?.1895

Муж: Селезнев Тимофей Емельянович

Супруг(-а): Феодосия Алексеевна Вержиковская (Селезнева (Вержиковская))
Рождение ребёнка
28.01.1896

Сын: Селезнёв Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Селезнев Тимофей Емельянович

Рождение ребёнка
04.05.1898

Сын: Селезнев Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Селезнев Тимофей Емельянович

Рождение ребёнка
07.02.1900

Сын: Селезнев Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Селезнев Тимофей Емельянович

Рождение ребёнка
21.04.1902

Дочь: Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Селезнев Тимофей Емельянович

Рождение ребёнка
14.02.1904

Сын: Селезнёв Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Селезнев Тимофей Емельянович

Рождение ребёнка
04.03.1906

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Селезнев Тимофей Емельянович

Рождение ребёнка
06.10.1909

Дочь: Харитина Тимофеевна

Отец ребёнка: Селезнев Тимофей Емельянович

Рождение ребёнка
01.07.1918

Сын: Селезнёв Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Селезнев Тимофей Емельянович

Место жительства
Неизвестно
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