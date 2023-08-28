Леонова Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Крестьянин Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Медведева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Леонов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Леонов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1905
Отец ребёнка: Леонов Василий Михайлович
Переехал в Москву.
Рождение ребёнка
09.10.1909
Дочь: Никишина Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Леонов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1915
Отец ребёнка: Леонов Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно