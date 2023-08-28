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Леонова Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Крестьянин Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Медведева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Леонов Василий Михайлович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Леонов Никит Васильевич

Отец ребёнка: Леонов Василий Михайлович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Леонов Филип Васильевич

Отец ребёнка: Леонов Василий Михайлович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Переехал в Москву.
Рождение ребёнка
09.10.1909

Дочь: Никишина Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Леонов Василий Михайлович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Леонов Егор Васильевич

Отец ребёнка: Леонов Василий Михайлович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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