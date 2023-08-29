Никишина (Леонова) Дарья Васильевна
Место рождения
Дата рождения09.10.1909
Дата смерти18.06.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1930
Рождение ребёнка
Около 1930
Рождение ребёнка
Около 1931
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Рождение ребёнка
Около 1940
Смерть
18.06.1981