Никишина (Леонова) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикишина (Леонова) Дарья Васильевна

Никишина (Леонова) Дарья Васильевна

avatar

Место рождения

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

09.10.1909

Дата смерти

18.06.1981

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1909

Отец: Леонов Василий Михайлович

Мать: Леонова Пелагея Петровна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никишин Иван Павлович

Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никишин Иван Павлович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никишин Иван Павлович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никишин Иван Павлович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никишин Иван Павлович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
18.06.1981

Мы используем куки для улучшения работы сайта.