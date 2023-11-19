Скоробогатов Леонтий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкоробогатов Леонтий Андреевич

Скоробогатов Леонтий Андреевич

Место рождения

Караваинка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Скоробогатов Андрей Васильевич

Мать: Скоробогатова Прасковья Тимофеевна

Караваинка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скоробогатова Агафья Спиридоновна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Скоробогатова) Ксения Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Караваинка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Скоробогатова) Софья Леонтьевна

Мать ребёнка: Скоробогатова Агафья Спиридоновна

Быково, Царевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Скоробогатова) Анастасия Леонтьевна

Мать ребёнка: Скоробогатова Агафья Спиридоновна

Быково, Царевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Скоробогатов Дмитрий Леонтьевич

Мать ребёнка: Скоробогатова Агафья Спиридоновна

Быково, Царевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Скоробогатова) Екатерина Леонтьевна

Мать ребёнка: Скоробогатова Агафья Спиридоновна

Быково, Царевский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Быково, Царевский уезд, Астраханская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.