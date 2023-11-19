Скоробогатов Леонтий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Скоробогатова) Ксения Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Скоробогатова) Софья Леонтьевна
Мать ребёнка: Скоробогатова Агафья Спиридоновна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Скоробогатова) Анастасия Леонтьевна
Мать ребёнка: Скоробогатова Агафья Спиридоновна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Скоробогатов Дмитрий Леонтьевич
Мать ребёнка: Скоробогатова Агафья Спиридоновна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Скоробогатова) Екатерина Леонтьевна
Мать ребёнка: Скоробогатова Агафья Спиридоновна
Смерть
Неизвестно