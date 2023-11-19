Скоробогатова Агафья Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Скоробогатова) Софья Леонтьевна
Отец ребёнка: Скоробогатов Леонтий Андреевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Скоробогатова) Анастасия Леонтьевна
Отец ребёнка: Скоробогатов Леонтий Андреевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Скоробогатов Дмитрий Леонтьевич
Отец ребёнка: Скоробогатов Леонтий Андреевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Скоробогатова) Екатерина Леонтьевна
Отец ребёнка: Скоробогатов Леонтий Андреевич
Смерть
Неизвестно