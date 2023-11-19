Скоробогатова Агафья Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкоробогатова Агафья Спиридоновна

Скоробогатова Агафья Спиридоновна

Место рождения

Караваинка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Караваинка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоробогатов Леонтий Андреевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Скоробогатова) Софья Леонтьевна

Отец ребёнка: Скоробогатов Леонтий Андреевич

Быково, Царевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Скоробогатова) Анастасия Леонтьевна

Отец ребёнка: Скоробогатов Леонтий Андреевич

Быково, Царевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Скоробогатов Дмитрий Леонтьевич

Отец ребёнка: Скоробогатов Леонтий Андреевич

Быково, Царевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Скоробогатова) Екатерина Леонтьевна

Отец ребёнка: Скоробогатов Леонтий Андреевич

Быково, Царевский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Быково, Царевский уезд, Астраханская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.