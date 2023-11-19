Скоробогатова Прасковья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатова Прасковья Тимофеевна

Место рождения

Караваинка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Караваинка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоробогатов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Скоробогатов Яков Андреевич

Отец ребёнка: Скоробогатов Андрей Васильевич

Караваинка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Скоробогатов Леонтий Андреевич

Отец ребёнка: Скоробогатов Андрей Васильевич

Караваинка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Скоробогатова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Скоробогатов Андрей Васильевич

Караваинка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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