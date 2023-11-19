Скоробогатова Прасковья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Сын: Скоробогатов Яков Андреевич
Отец ребёнка: Скоробогатов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Скоробогатов Леонтий Андреевич
Отец ребёнка: Скоробогатов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Скоробогатова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Скоробогатов Андрей Васильевич
Смерть
Неизвестно