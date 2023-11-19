Скоробогатов Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Скоробогатов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Сын: Скоробогатов Яков Андреевич
Мать ребёнка: Скоробогатова Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Скоробогатов Леонтий Андреевич
Мать ребёнка: Скоробогатова Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Скоробогатова) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Скоробогатова Прасковья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно