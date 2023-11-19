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Скоробогатов Андрей Васильевич

Место рождения

Караваинка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Скоробогатов Василий

Мать: не указана

Караваинка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скоробогатова Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Скоробогатов Яков Андреевич

Мать ребёнка: Скоробогатова Прасковья Тимофеевна

Караваинка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Скоробогатов Леонтий Андреевич

Мать ребёнка: Скоробогатова Прасковья Тимофеевна

Караваинка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Скоробогатова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Скоробогатова Прасковья Тимофеевна

Караваинка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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