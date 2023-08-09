Каранкевич (Буко) Анна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каранкевич (Буко) Анна Герасимовна

Место рождения

Большая Лысица, Несвижский район, Минская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Лысица, Несвижский район, Минская область
Бракосочетание
1917

Муж: Каранкевич Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
12.10.1918

Дочь: Чернец Елена Александровна

Отец ребёнка: Каранкевич Александр Фёдорович

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Селицкая Галина Александровна

Отец ребёнка: Каранкевич Александр Фёдорович

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область
Смерть
1972
Бельковщина, Столбцовский район, Минская область