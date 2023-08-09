Каранкевич (Буко) Анна Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1917
Рождение ребёнка
12.10.1918
Дочь: Чернец Елена Александровна
Отец ребёнка: Каранкевич Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Селицкая Галина Александровна
Отец ребёнка: Каранкевич Александр Фёдорович
Смерть
1972