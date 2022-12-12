деревня Большая Лысица, деревня Большая Лысица, Несвижский район, Минская область (на 2021) — Familio

Большая Лысица

Несвижский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Новогрудский уезд, Городзейская волость
480. Великая Лысица, село бывшее владельческое, при реке Уше, дворов 42, жителей 308, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Новогрудский уезд, Городейская волость
Лысица, деревня551105594666
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Несвижский район, Городейский сельсовет
д Большая Лысица482

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Несвижский район, Городейский сельсовет
д. Большая Лысица191
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