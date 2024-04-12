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Каранкевич Александр Фёдорович

Место рождения

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Каранкевич Фёдор Викентьев

Мать: Каранкевич Татьяна

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область
Бракосочетание
1917

Жена: Каранкевич Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
12.10.1918

Дочь: Чернец Елена Александровна

Мать ребёнка: Каранкевич Анна Герасимовна

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Селицкая Галина Александровна

Мать ребёнка: Каранкевич Анна Герасимовна

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область
Военная служба
Неизвестно
Участник русско-японской войны 1904-1905 гг.
Смерть
1976
Бельковщина, Столбцовский район, Минская область
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