Каранкевич Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Каранкевич Фёдор Викентьев
Мать: Каранкевич Татьяна
Бракосочетание
1917
Рождение ребёнка
12.10.1918
Дочь: Чернец Елена Александровна
Мать ребёнка: Каранкевич Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Селицкая Галина Александровна
Мать ребёнка: Каранкевич Анна Герасимовна
Военная служба
Неизвестно
Участник русско-японской войны 1904-1905 гг.
Смерть
1976