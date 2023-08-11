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Чернец (Каранкевич) Елена Александровна

Место рождения

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область

Дата рождения

12.10.1918

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1918

Отец: Каранкевич Александр Фёдорович

Мать: Каранкевич (Буко) Анна Герасимовна

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область
Бракосочетание
?.01.1939

Муж: Чернец Сергей Фомич

Рождение ребёнка
10.12.1939

Дочь: Некраш (Чернец) Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Чернец Сергей Фомич

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
07.05.1941

Дочь: Маевская (Чернец) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Чернец Сергей Фомич

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1944

Сын: Чернец Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Чернец Сергей Фомич

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область
Смерть
2011
Бельковщина, Столбцовский район, Минская область

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