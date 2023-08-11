Чернец (Каранкевич) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения12.10.1918
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1918
Бракосочетание
?.01.1939
Муж: Чернец Сергей Фомич
Рождение ребёнка
10.12.1939
Дочь: Некраш (Чернец) Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Чернец Сергей Фомич
Рождение ребёнка
07.05.1941
Дочь: Маевская (Чернец) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Чернец Сергей Фомич
Рождение ребёнка
1944
Сын: Чернец Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Чернец Сергей Фомич
Смерть
2011