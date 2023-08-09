Протопопова Авдотья Григорьева
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Протопопов Иван Агапов
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Протопопов Иван Агапов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Долгополова Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Протопопов Иван Агапов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно