Протопопова Авдотья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопова Авдотья Григорьева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Протопопов Федор Иванов

Отец ребёнка: Протопопов Иван Агапов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Протопопов Иван Агапов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Долгополова Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Протопопов Иван Агапов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протопопов Иван Агапов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно