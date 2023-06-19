Протопопов Иван Агапов
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Протопопов Агап
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Протопопова Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Протопопова Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Долгополова Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Протопопова Авдотья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1802