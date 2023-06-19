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Протопопов Иван Агапов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1719

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Протопопов Агап

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Протопопов Федор Иванов

Мать ребёнка: Протопопова Авдотья Григорьева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Протопопова Авдотья Григорьева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Долгополова Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Протопопова Авдотья Григорьева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Протопопова Авдотья Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1802
Ржев, город Ржев, Тверская область