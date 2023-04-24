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Иван Калинов

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Место рождения

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Калина Спиридонов

Мать: Ксения Антипова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Сергеева

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Захар Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Сергеева

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Данила Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Сергеева

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Сергеева

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Сергеева

Смерть
Неизвестно
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