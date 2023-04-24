Иван Калинов
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Калина Спиридонов
Мать: Ксения Антипова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Пелагея Сергеева
Рождение ребёнка
1774
Сын: Захар Иванов
Мать ребёнка: Пелагея Сергеева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Данила Иванов
Мать ребёнка: Пелагея Сергеева
Рождение ребёнка
1782
Сын: Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Пелагея Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Сергеева
Смерть
Неизвестно