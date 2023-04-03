Пелагея Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Калинов
Рождение ребёнка
1765
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Калинов
Рождение ребёнка
1774
Сын: Захар Иванов
Отец ребёнка: Иван Калинов
Рождение ребёнка
1779
Сын: Данила Иванов
Отец ребёнка: Иван Калинов
Рождение ребёнка
1782
Сын: Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Иван Калинов
Смерть
1784