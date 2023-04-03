Пелагея Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Калинов

Рождение ребёнка
1765

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Калинов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Захар Иванов

Отец ребёнка: Иван Калинов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Данила Иванов

Отец ребёнка: Иван Калинов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Иван Калинов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1784

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