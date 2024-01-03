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Романов Алексей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1907

Дата смерти

02.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1907

Отец: Романов Павел

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Иван

Мать ребёнка: Романова (Якушина) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Виктор

Мать ребёнка: Романова (Якушина) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Анатолий

Мать ребёнка: Романова (Якушина) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова (Якушина) Татьяна

Рождение ребёнка
24.02.1928

Сын: Романов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Романова (Якушина) Татьяна

Смерть
02.03.1987

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