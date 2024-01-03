Романов Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1907
Дата смерти02.03.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1907
Отец: Романов Павел
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Иван
Мать ребёнка: Романова (Якушина) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Виктор
Мать ребёнка: Романова (Якушина) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Анатолий
Мать ребёнка: Романова (Якушина) Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1928
Сын: Романов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Романова (Якушина) Татьяна
Смерть
02.03.1987