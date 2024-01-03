Романов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1928
Дата смерти31.05.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Романова Мария Ивановна (Наташка)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Мария Ивановна (Наташка)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.1985