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Романов Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1928

Дата смерти

31.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1928

Отец: Романов Алексей Павлович

Мать: Романова (Якушина) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Романова Мария Ивановна (Наташка)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Мария Ивановна (Наташка)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Мария Ивановна (Наташка)

Смерть
31.05.1985

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