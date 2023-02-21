Вшивцев Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1645 ст.
Дата смерти1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645 ст.
Отец: Вшивцев Иван Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1672
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Васильева
Рождение ребёнка
1675
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Васильева
Рождение ребёнка
1677
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Васильева
Рождение ребёнка
1695
Сын: Вшивцев Конюшка Андреевич
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Анна Васильева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1722