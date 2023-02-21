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Вшивцев Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1645 ст.

Дата смерти

1722

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645 ст.

Отец: Вшивцев Иван Трофимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1672

Сын: Вшивцев Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Васильева

Рождение ребёнка
1675

Сын: Вшивцев Нестер Андреевич

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Васильева

Рождение ребёнка
1677

Сын: Вшивцев Ларк Андреевич

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Васильева

Рождение ребёнка
1695

Сын: Вшивцев Конюшка Андреевич

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Анна Васильева

Место жительства
Неизвестно
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1722
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
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