Вшивцев Нестер Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смерти1743
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Вшивцев Андрей Иванович
Мать: Вшивцева Анна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1704 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Овдокимовна
Рождение ребёнка
1707
Сын: Вшивцев Софрон Нестерович
Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Овдокимовна
Рождение ребёнка
1708
Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Овдокимовна
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Овдокимовна
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Дудина Марфа Нестерова
Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Овдокимовна
Рождение ребёнка
1719
Сын: Вшивцев Василий Нестерович
Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Овдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1743