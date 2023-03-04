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Вшивцев Нестер Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

1743

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Вшивцев Андрей Иванович

Мать: Вшивцева Анна Васильева

Рождение ребёнка
Около 1704 ст.

Сын: Вшивцев Иван Нестерович

Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Овдокимовна

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1707

Сын: Вшивцев Софрон Нестерович

Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Овдокимовна

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1708

Сын: Вшивцев Иван Нестерович

Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Овдокимовна

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1712

Сын: Вшивцев Кирил Нестерович

Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Овдокимовна

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1713

Дочь: Дудина Марфа Нестерова

Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Овдокимовна

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1719

Сын: Вшивцев Василий Нестерович

Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Овдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Ирина Овдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1743
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
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