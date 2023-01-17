Вшивцева (?) Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1650 ст.
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1672
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1675
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1677
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1695
Сын: Вшивцев Конюшка Андреевич
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710