Вшивцева (?) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (?) Анна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1650 ст.

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1672

Сын: Вшивцев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1675

Сын: Вшивцев Нестер Андреевич

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1677

Сын: Вшивцев Ларк Андреевич

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1695

Сын: Вшивцев Конюшка Андреевич

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Андрей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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