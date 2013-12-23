Литомина (Осетрова) Елизавета Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литомина (Осетрова) Елизавета Геннадьевна

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Место рождения

Шонорово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.12.1918

Дата смерти

23.12.2013

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1918

Отец: Осетров Геннадий Павлович

Мать: Осетрова Анна

Шонорово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1959

Сын: Литомин Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Литомин Николай Федорович

Крюково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литомин Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Литомин Николай Федорович

Крюково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литомин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Литомин Николай Федорович

Смерть
23.12.2013
Крюково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область