Литомина (Осетрова) Елизавета Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения27.12.1918
Дата смерти23.12.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1918
Отец: Осетров Геннадий Павлович
Мать: Осетрова Анна
Рождение ребёнка
01.01.1959
Сын: Литомин Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Литомин Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литомин Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Литомин Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литомин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Литомин Николай Федорович
Смерть
23.12.2013