Литомин Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1923
Дата смерти20.11.1983
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1923
Отец: Литомин Федор
Мать: Литомина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
01.01.1959
Сын: Литомин Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Литомина Елизавета Геннадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литомин Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Литомина Елизавета Геннадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литомина Нина Николаевна
Мать ребёнка: Литомина Елизавета Геннадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литомин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Литомина Елизавета Геннадьевна
Смерть
20.11.1983