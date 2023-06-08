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Литомин Николай Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1923

Дата смерти

20.11.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1923

Отец: Литомин Федор

Мать: Литомина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
01.01.1959

Сын: Литомин Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Литомина Елизавета Геннадьевна

Крюково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литомин Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Литомина Елизавета Геннадьевна

Крюково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литомина Нина Николаевна

Мать ребёнка: Литомина Елизавета Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литомин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Литомина Елизавета Геннадьевна

Смерть
20.11.1983
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