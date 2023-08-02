Литомин Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1971
Сын: Литомин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Литомина Любовь
Рождение ребёнка
08.03.1975
Дочь: Кобелева Марина Васильевна
Мать ребёнка: Литомина Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Литомина Любовь
Смерть
Неизвестно