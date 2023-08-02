Литомин Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литомин Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литомин Николай Федорович

Мать: Литомина Елизавета Геннадьевна

Рождение ребёнка
23.10.1971

Сын: Литомин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Литомина Любовь

Крюково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.03.1975

Дочь: Кобелева Марина Васильевна

Мать ребёнка: Литомина Любовь

Крюково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литомина Любовь

Смерть
Неизвестно
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