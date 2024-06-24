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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по представлению Никольского уездного съезда об утверждении распоряжения земского начальника 1 участка по выдаче хлебной ссуды крестьянам села Крюкова Подболотной во Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 3) 249, 250. Издание доступно онлайн на сайте Презид Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6184Крюково, д. каз.при рч. Енге.9092165057
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Крюкова9111
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
228278Крюководеревня59°50'с.ш.44°23'в.д.O-38-005
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608452176д Крюководеревня