деревня Шонорово, деревня Шонорово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Шонорово

Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабушкинский район
34903Шонороводеревня59°49'с.ш.44°16'в.д.O-38-005

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о наложении взыскания за нарушение положения о государственном промысловом налоге на крестьянина дер. Шонорова Подболотной волости Никольского уезда А. И. Осетрова. Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабушкинский муниципальный район, Рослятинское сельское поселение
19608452231д Шонороводеревня

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Подболотная волость
Шенирова11131

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6218Шонорово, д. каз.при рч. Юзе.9597154848
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