Захар Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захар Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Чистяков Михаил Фокич

Мать: Матрена Несторовна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Чистяков Филип Захарович

Мать ребёнка: Степанида Борисовна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Александр

Мать ребёнка: Степанида Борисовна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Никифор

Мать ребёнка: Степанида Борисовна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Чистяков Алексей Захарович

Мать ребёнка: Степанида Борисовна

Смерть
Неизвестно

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