Захар Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Чистяков Михаил Фокич
Мать: Матрена Несторовна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Степанида Борисовна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Александр
Мать ребёнка: Степанида Борисовна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Никифор
Мать ребёнка: Степанида Борисовна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Чистяков Алексей Захарович
Мать ребёнка: Степанида Борисовна
Смерть
Неизвестно