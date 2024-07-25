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Чистяков Алексей Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Захар Михайлович

Мать: Степанида Борисовна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Чистяков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Чистяков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Чистяков Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно

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