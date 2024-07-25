Чистяков Алексей Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Захар Михайлович
Мать: Степанида Борисовна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Чистяков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Чистяков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Чистяков Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Александра Васильевна
Смерть
Неизвестно