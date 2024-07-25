Степанида Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Захар Михайлович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Александр
Отец ребёнка: Захар Михайлович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Никифор
Отец ребёнка: Захар Михайлович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Чистяков Алексей Захарович
Отец ребёнка: Захар Михайлович
Смерть
Неизвестно