Степанида Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Чистяков Филип Захарович

Отец ребёнка: Захар Михайлович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Александр

Отец ребёнка: Захар Михайлович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Никифор

Отец ребёнка: Захар Михайлович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Чистяков Алексей Захарович

Отец ребёнка: Захар Михайлович

Смерть
Неизвестно

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