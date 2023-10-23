Барвенко (Дулина (Дуля)) Ефимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барвенко (Дулина (Дуля)) Ефимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Дулин? Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1922

Дочь: Куцак Ольга Федотовна

Отец ребёнка: Барвенок Федот

с. Гришино Омской области
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Барвенок Федот

Рождение ребёнка
1926

Сын: Барвенок Федосий

Отец ребёнка: Барвенок Федот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрашкина Анна

Отец ребёнка: Барвенок Федот

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барвенок Федот

Смерть
1966
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