Барвенко (Дулина (Дуля)) Ефимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Дулин? Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1922
Дочь: Куцак Ольга Федотовна
Отец ребёнка: Барвенок Федот
с. Гришино Омской области
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Барвенок Федот
Рождение ребёнка
1926
Сын: Барвенок Федосий
Отец ребёнка: Барвенок Федот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрашкина Анна
Отец ребёнка: Барвенок Федот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барвенок Федот
Смерть
1966