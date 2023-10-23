Куцак (Барвенко) Ольга Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куцак (Барвенко) Ольга Федотовна

Место рождения

с. Гришино Омской области

Дата рождения

28.12.1922

Дата смерти

18.02.1971

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1922

Отец: Барвенок Федот

Мать: Барвенко Ефимья

с. Гришино Омской области
Рождение ребёнка
02.04.1947

Дочь: Пономарева Тамара

Отец ребёнка: Куцак Петр Романович

Рождение ребёнка
14.06.1951

Сын: Куцак Вячеслав Петрович

Отец ребёнка: Куцак Петр Романович

Смерть
18.02.1971
Терпенье, Полтавский муниципальный район, Омская область
Причина смерти: Болезнь
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