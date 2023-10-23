Куцак (Барвенко) Ольга Федотовна
Место рожденияс. Гришино Омской области
Дата рождения28.12.1922
Дата смерти18.02.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1922
Отец: Барвенок Федот
Мать: Барвенко Ефимья
с. Гришино Омской области
Рождение ребёнка
02.04.1947
Дочь: Пономарева Тамара
Отец ребёнка: Куцак Петр Романович
Рождение ребёнка
14.06.1951
Отец ребёнка: Куцак Петр Романович
Смерть
18.02.1971
Терпенье, Полтавский муниципальный район, Омская область
Причина смерти: Болезнь