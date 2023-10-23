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(Барвенок) Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Барвенок Федот

Мать: Барвенко Ефимья

Смерть
Неизвестно
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