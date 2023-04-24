Гребенников Родион Осипов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1868 ст.
Дочь: Ульяна Родионова
Мать ребёнка: Гребенникова Васса Иванова
Рождение ребёнка
1871
Сын: Гребенников Арсений Радионов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно