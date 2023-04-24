Гребенников Родион Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенников Родион Осипов

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Место рождения

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1868 ст.

Дочь: Ульяна Родионова

Мать ребёнка: Гребенникова Васса Иванова

Рождение ребёнка
1871

Сын: Гребенников Арсений Радионов

Мать ребёнка: не указана

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенникова Васса Иванова

Смерть
Неизвестно
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