Гребенников Арсений Радионов
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Гребенников Родион Осипов
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Зинаида Арсеньевна
Мать ребёнка: Гребенникова Пелагея Ионова
г. Чарджоу Туркменская АССР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г. Чарджоу Туркменская АССР, СССР
сейчас это город Туркменабат (Türkmenabat), это Туркменистан (Türkmenistan) - на карте в Фамилио есть, а по поиску найти не получается