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Гребенников Арсений Радионов

Место рождения

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Гребенников Родион Осипов

Мать: не указана

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Зинаида Арсеньевна

Мать ребёнка: Гребенникова Пелагея Ионова

г. Чарджоу Туркменская АССР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенникова Пелагея Ионова

Смерть
Неизвестно
г. Чарджоу Туркменская АССР, СССР
сейчас это город Туркменабат (Türkmenabat), это Туркменистан (Türkmenistan) - на карте в Фамилио есть, а по поиску найти не получается
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