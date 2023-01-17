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Бамбуров Иван Евдокимович

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

До 1861

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Бамбуров Евдоким Афанасьевич

Мать: Бамбуров Анастасия Ильинична

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Бамбуров Семен Иванович

Мать ребёнка: Бамбурова Степанида Михаиловна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Сидорова Наталья Бамбурова

Мать ребёнка: Бамбурова Степанида Михаиловна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Кузнецова Варвара Бамбурова

Мать ребёнка: Бамбурова Степанида Михаиловна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Бамбуров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Бамбурова Степанида Михаиловна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бамбурова Степанида Михаиловна

Смерть
До 1861
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