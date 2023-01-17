Бамбуров Иван Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиДо 1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Бамбурова Степанида Михаиловна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Сидорова Наталья Бамбурова
Мать ребёнка: Бамбурова Степанида Михаиловна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Кузнецова Варвара Бамбурова
Мать ребёнка: Бамбурова Степанида Михаиловна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Бамбурова Степанида Михаиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1861