Бамбуров Анастасия Ильинична
Место рожденияСело Канадей , Ульяновская область
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Канадей , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1814
Сын: Бамбуров Иван Евдокимович
Отец ребёнка: Бамбуров Евдоким Афанасьевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Прасковья Евдокимовна
Отец ребёнка: Бамбуров Евдоким Афанасьевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Бамбуров Ермолай Евдокимович
Отец ребёнка: Бамбуров Евдоким Афанасьевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Пелагея Евдокимовна
Отец ребёнка: Бамбуров Евдоким Афанасьевич
Смерть
Неизвестно