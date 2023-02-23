Бамбуров Анастасия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бамбуров Анастасия Ильинична

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Место рождения

Село Канадей , Ульяновская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Канадей , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Бамбуров Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Бамбуров Евдоким Афанасьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Прасковья Евдокимовна

Отец ребёнка: Бамбуров Евдоким Афанасьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Бамбуров Ермолай Евдокимович

Отец ребёнка: Бамбуров Евдоким Афанасьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Пелагея Евдокимовна

Отец ребёнка: Бамбуров Евдоким Афанасьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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